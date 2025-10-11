SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PÁEZ, Alfredo. - Eduardo y Ted Márquez, y Aeronáutica SA lo despiden con sentido pesar y abrazan a su familia con todo cariño.

† PÁEZ, Alfredo, q.e.p.d. - AERO BAIRES SACI, su directorio y personal acompañan a su familia en estos tristes momentos.

