1
PÁEZ, Alfredo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PÁEZ, Alfredo. - Eduardo y Ted Márquez, y Aeronáutica SA lo despiden con sentido pesar y abrazan a su familia con todo cariño.
† PÁEZ, Alfredo, q.e.p.d. - AERO BAIRES SACI, su directorio y personal acompañan a su familia en estos tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
- 3
Ángel De Brito reveló el mensaje que le mandó Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo
- 4
Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión millonaria de US$25.000 millones de OpenAI