PAGANI, Pedro José

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PAGANI, Pedro José q.e.p.d. - Sus amigos de la mesa de los segundos martes: Carlos Abeledo, Antonio Figueroa, Roberto Freytes, Guillermo Jáuregui, Alfredo Lamagrande, Juan Carlos Peña, Miguel Tesón y Gustavo Zunino acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración a la memoria del querido Pedro

PAGANI, Pedro José q.e.p.d., falleció el 3-1-2026. - Daniel Malvestiti y Flia. despiden a su entrañable amigo y acompañan a sus hijos en este tristísimo momento.

PAGANI, Pedro José q.e.p.d., falleció el 3-1-2026. - Shabat Shalom para siempre querido Pedro. Sergio Brodsky.

