PAGE, Stephan
✝ PAGE, Stephan, q.e.p.d. - Alfredo A. Müller y Blanca E. Frias (as.) despiden con tristeza al compañero de vida y marido de Lidia y la acompañan con todo cariño en este triste momento.
✝ PAGE, Stephan q.e.p.d. - Armando Boer Lannes, Marcela Morena e hijos acompañan a Lidia Papaleo en este momento de dolor.
✝ PAGE, Stephan, q.e.p.d. - Federico R. Puerta y Angela Boer Lannes acompañan a Lidia Papaleo en este triste momento.
