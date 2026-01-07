1
PALACIO, Cecilia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PALACIO, Cecilia. - Quique y Alejandra Palacio, sus hijos y nietos despiden a su querida tía con mucho amor y ruegan una oración en su memoria.
✝ PALACIO, Cecilia. - María Palacio despide a su tía abuela con amor y guardará para siempre las charlas de los martes
✝ PALACIO, Cecilia, q.e.p.d. - Mar del Plata Golf Club participa su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.
✝ PALACIO, Cecilia, q.e.p.d. - Teresa González Benegas la recordará siempre con muchísimo cariño.
LA NACION
