PALACIO POSSE DE PACHECO, María Evelina

PALACIO POSSE de PACHECO, María Evelina, q.e.p.d. - Su hermana Ángela, su cuñado Fernando Petrella, sus sobrinos Iván y Daiana Fernández Molero, Martín y Jenny Pardo (as.) y sus sobrinos nietos Rafael, Alfonso y Valentina la despiden con inmenso afecto y elevan una oración en su memoria.

PALACIO POSSE de PACHECO, María Evelina, q.e.p.d., falleció el 4-11-2025. - Sus hijos Mercedes, Angel y Sabrina, sus nietos Sofía, Angel (h), Nicolás y Marcos y su entrañable colaboradora Gloria participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, en el Cementerio de la Recoleta, con un responso a las 12.30 hs. - LÁZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

Aviso publicado en la edición impresa

