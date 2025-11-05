SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PALACIO POSSE de PACHECO, María Evelina, q.e.p.d. - Su hermana Ángela, su cuñado Fernando Petrella, sus sobrinos Iván y Daiana Fernández Molero, Martín y Jenny Pardo (as.) y sus sobrinos nietos Rafael, Alfonso y Valentina la despiden con inmenso afecto y elevan una oración en su memoria.

† PALACIO POSSE de PACHECO, María Evelina, q.e.p.d., falleció el 4-11-2025. - Sus hijos Mercedes, Angel y Sabrina, sus nietos Sofía, Angel (h), Nicolás y Marcos y su entrañable colaboradora Gloria participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, en el Cementerio de la Recoleta, con un responso a las 12.30 hs. - LÁZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

