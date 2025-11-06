1
PALACIO POSSE DE PACHECO, María Evelina
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PALACIO POSSE de PACHECO, María Evelina, q.e.p.d., falleció el 4-11-2025. - Miguel Riesgo y Cecilia Gebara de Riesgo participan su fallecimiento y acompañan a Mercedes, Ángel, Sabrina y familia.
† PALACIO POSSE de PACHECO, María Evelina, q.e.p.d. - Celia Perkins, sus hijos Mariano y Carlos Pacheco y Marcelo Podestá la despiden y acompañan con gran afecto a Mercedes, Ángel y familia.
