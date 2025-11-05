SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - Octavio y Andreína Caraballo participan con pena su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Mercedes y Ángel.

† PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - Marga y Carlos Acevedo participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Mercedes y Ángel, y a su hermana Lili.

† PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - La Fundación Ciudad y su consejo de administración participan con pesar el fallecimiento de su tesorera y amiga, acompañando a su familia en su dolor.

† PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - Sus primos Marcelo, Fernando, Amalia y Ricardo Markous y sus familias participan con dolor el fallecimiento de Kuki.

† PALACIO POSSE de Pacheco, María, q.e.p.d. - La Asociación Plaza Mitre y su consejo de administración participan con pesar el fallecimiento de su tesorera y amiga, acompañando a su familia en su dolor.

PALACIO POSSE de PACHECO, María. - Despedimos a Cuki con mucho cariño. Sus amigas de siempre: Jose, Patricia, Tessy y Mónica.

† PALACIO POSSE de PACHECO, María. - Susana Romero, junto a sus hijos Toia, Sany y Emilio Pereyra Iraola y sus familias despiden con cariño a la querida Kuki, y acompañan a Mercedes, Ángel y Sabrina en este triste momento.

† PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - La familia Zibecchi despide a Kuky con profundo pesar y ruega una oración en su memoria.

† PALACIO POSSE de PACHECO, María, q.e.p.d. - María Martha Rivero Haedo y sus nietos Magdalena, Sabrina, Mariano y Carlos acompañan a Mercedes, Ángel y familia con especial cariño.

