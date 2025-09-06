SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PALACIO, Raúl. - Con mucho amor te despedimos, tu hermana Silvia, su esposo Jorge, sus hijos Florencia, Virginia, Juan Pablo, Augusto y Evangelina.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Ana O. de Domínguez, sus hijos Macarena y Jorge despiden a Raúl con cariño y acompañan con oraciones a María Beatríz e hijas en su dolor.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia, Verónica y Juan Cornejo lamentan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a María Beatriz, hijos y Flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Graciela Blanco Igarzábal y Jorge Álvarez despiden a un gran amigo y excelente persona. Acompañan en sus oraciones y su dolor a María Beatriz y familia.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d., 4-9-2025. - ADARBA, Asociación Damas del Rotary Club de Buenos Aires, acompaña con cariño a su consocia María Beatriz y a su familia en este momento de tristeza.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Inés y Ernesto de Bary despiden a Raúl con gran tristeza y abrazan a María Beatriz y familia con cariño en estos momentos de tanto dolor.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Moira y Hernán García Morales, Marcela y Michel Laphitzondo, Mariana y Ricardo Fiorito, Susana y Fernando Gregorio y Eduardo y Astrid Soto despedimos a nuestro querido amigo y acompañamos a María Beatriz, Bea y Merceditas.

PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Su amigo de toda la vida Horacio Losoviz, su esposa Elizabeth e hijos jamás olvidarán los importantes momentos compartidos. Acompañan en el dolor a María Beatriz e hijos de Raúl.

PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Sus amigos de la Mesa de los Lunes comparten el dolor de su familia y recordarán siempre al creador y coordinador de este grupo, de gran importancia para todos sus miembros.

† PALACIO, Raúl. - M. Cristina Rossi y Pedro Migueles despiden al querido Raúl y acompañan a María Beatriz y toda su familia en estos duros momentos.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios de Libertad 1571 participa con dolor su fallecimiento y acompaña a María Beatriz y su familia con oraciones en su memoria.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - El Gourmet Club Argentino despide con dolor a su querido amigo Raúl y acompaña a su familia en este triste momento.

PALACIO, Raúl, falleció el 4-9-2025. - Carmen y Luis Schvimer (as.) lo despiden con tristeza y acompañan con mucho cariño a María Beatriz y a toda la familia.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Su mujer María Beatriz González Zuelgaray, sus hijos Matías y Luly, Beatriz María y Lucas, Merceditas y Jero y sus nietos Manuela, Lucero, Felicitas, Silvestre, Isidro y Antonito participan el fallecimiento de un ser humano excepcional y comunican que sus restos serán inhumados, hoy, a las 9:30, en el cementerio Jardín de Paz.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Su cuñado Jorge González Zuelgaray, junto a su mujer Ana Roca (a.), sus hijos Nicolás González de Bary y Susana Valussi y su nieta Limay participan con profundo dolor la partida del querido Raúl.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Su cuñada Ángeles González Zuelgaray junto a sus hijos Alejandro, Ángeles María y Agustina Gollan, su yerno Pepe Grossi y su nieto Bautista participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - La fundación Arrhythmia Alliance Argentina participa con profundo dolor el fallecimiento del miembro fundador de su junta directiva y ruega una oración en su memoria.

† PALACIO, Raúl. - Enviamos un fuerte abrazo a María Beatriz y familia. Lo vamos a extrañar, le deseamos paz. Familia Salvestrini.

† PALACIO, Raúl. - Carlos y Ana Ceva, Jorge Frías y Elisa Otamendi, Alejandra Marino y Mariano Otamendi despiden al querido Raúl y acompañan a María Beatriz e hijos con enorme cariño, agradeciendo tantos lindos momentos compartidos.

