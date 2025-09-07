LA NACION

PALACIO, Raúl

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PALACIO, Raúl, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Zsolt Agardy, Ubaldo Aguirre, Ricardo Aguirre, Guillermo Ambrogi, Luis Bameule, Adalberto Barbosa, Carlos Bastanchuri, Eduardo Becher, Josué Berman, Marcos Bertin, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Martín Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Manuel Casas, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Hernán Celorrio, Daniel Charles, Guillermo Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Luis Curutchet, Eduardo D’Alessio, Julián A. de Diego, Félix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Daniel Féraud, Máximo Fonrouge, Norberto Frigerio, Adelmo Gabbi, Horacio García Igarza, Juan Gear, Jorge González Cravino, María Teresa González Fernández, Guillermo González Rosas, Jorge González Zuelgaray, Enzo Grillo, Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Juan E. Llamazares, Daniel Llambías, Alberto G. Maquieira, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, José Milei, Eduardo Moore, Julio Naveyra, Juan Javier Negri, Carlos Nojek, Ernesto Orlando, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Alfredo Rodríguez, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Manuel Sacerdote, José Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Juan Vicente Sola, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjanski, Emilio Varela, Aldo Vizcaino y Steven Wainer participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Edith y Francisco Devoto despiden a Raúl con mucha pena y abrazan a María Beatriz y Flia. con su mayor cariño.

PALACIO, Raúl. - Bartolomé de las Casas y María Liliana Beaumarie ruegan oraciones en su querida memoria.

PALACIO, Raúl, q.e.p.d. - Alejandro Gollan y familia despiden al querido amigo y acompañan a María Beatriz, Bea y Merceditas con mucho cariño.

PALACIO, Raúl. - María Liliana Beaumarie, sus hijos Nicolás y Mar, Juan Pablo y Manuelle, Manuel, Francisco y Melina y Florentina Argentato y sus nietos siempre lo recordarán con mucho cariño.

PALACIO, Raúl. - Mariano y Marinés Domínguez (as.) acompañan a María Beatriz con sus oraciones.

PALACIO, Raúl. - Guillermo Gully y Lía Candia de Gully participan el fallecimiento del querido amigo y acompañan a María Beatriz y familia.

LA NACION
