PALACIO, Raúl

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PALACIO, Raúl. - Sus amigos de la Mesa de los Martes lamentamos profundamente su fallecimiento, pedimos una oración en su memoria. Lo extrañaremos.

