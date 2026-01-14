1
PALACIOS, Leonardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PALACIOS, Leonardo q.e.p.d. - La comunidad, el consejo de administración y el personal de Highland Park C. C., despiden con cariño a su socio y acompañan a su familia en este momento de dolor.
✝ PALACIOS, Leonardo, (Leo), q.e.p.d. - Isabel Le Brun, Sami Gliksberg y Renato y Loni Montefiore lamentan el deceso de su gran amigo Leo y acompañan a su familia.
PALACIOS, Leonardo, (Leo). - Miriam, Carlos Kulish y familia despiden con profunda tristeza a Leo, un gran y querido amigo.
