LA NACION

PALACIOS, Leonardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PALACIOS, Leonardo q.e.p.d. - La comunidad, el consejo de administración y el personal de Highland Park C. C., despiden con cariño a su socio y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PALACIOS, Leonardo, (Leo), q.e.p.d. - Isabel Le Brun, Sami Gliksberg y Renato y Loni Montefiore lamentan el deceso de su gran amigo Leo y acompañan a su familia.

PALACIOS, Leonardo, (Leo). - Miriam, Carlos Kulish y familia despiden con profunda tristeza a Leo, un gran y querido amigo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Denuncian a Julio Iglesias por desnudos, manoseos y vejaciones
    1

    Julio Iglesias fue acusado de agresiones sexuales por dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe

  2. Quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con la cantante en Río de Janeiro
    2

    Rosalía, de nuevo enamorada: quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con ella en Río de Janeiro

  3. Qué se sabe y cuánto salen las entradas
    3

    Entradas para BTS en Argentina 2026: qué se sabe y cuánto salen

  4. El video de Julio Iglesias y Susana Giménez que se viralizó tras las denuncias contra el cantante
    4

    El video de Julio Iglesias y Susana Giménez que se viralizó tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Cargando banners ...