PALLORDET, Carlos Alfredo, Ing.

PALLORDET, Carlos Alfredo, Ing., q.e.p.d., falleció el 14-10-2025. - Su esposa María Alicia, sus hijos Juan Pablo, Charly y Gus, sus nietos y nueras lo despiden con amor. Se realizará una misa hoy, 10.30 hs., en el cementerio de la Chacarita.

