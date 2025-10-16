SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PALLORDET, Carlos Alfredo, Ing., q.e.p.d., falleció el 14-10-2025. - Su esposa María Alicia, sus hijos Juan Pablo, Charly y Gus, sus nietos y nueras lo despiden con amor. Se realizará una misa hoy, 10.30 hs., en el cementerio de la Chacarita.

Aviso publicado en la edición impresa