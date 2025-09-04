SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PALOMEQUE de VITALE, Susana, q.e.p.d. - Te despiden con mucho cariño, tu hermana de Dorrego María Teresa Bergesio, y Alejandro Becerra, hijos y nietos.

† PALOMEQUE de VITALE, Susana, q.e.p.d., 3-9-2025. - Judith y Andrés Sas-Zatwarnicki despiden con gran tristeza a su querida cuñada y ruegan una oración en su memoria.

† PALOMEQUE de VITALE, Susana. - Conrado y María Inés Bergesio, hijos y nietos despiden con mucho cariño a la prima Susi.

