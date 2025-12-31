1
PAOLINI, Domingo Antonio
† PAOLINI, Domingo Antonio. - Fue gerente de prestaciones de FEMECA y miembro de la comisión directiva de ADEMP. Los miembros de la comisión directiva de la Confederación Médica de la República Argentina acompañan a Alejandra Bozzani y familia en su dolor.
