SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PAOLINI, Domingo Antonio. - Fue gerente de prestaciones de FEMECA y miembro de la comisión directiva de ADEMP. Los miembros de la comisión directiva de la Confederación Médica de la República Argentina acompañan a Alejandra Bozzani y familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa