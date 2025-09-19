PAPENDIECK DE D’ALESSANDRO, María Teresa
† PAPENDIECK de D’ALESSANDRO, María Teresa, q.e.p.d. - Mauricio, Mariana, Lucas, Juan Pablo, Tomás, Miranda, Francesca, Mia, Chloe y Matteo participan el fallecimiento de su querida madre y abuela.
† PAPENDIECK de D’ALESSANDRO, María Teresa, q.e.p.d. - Eduardo, María Inés, Carolina, Marcos y Theo D’Alessandro participamos el fallecimiento de nuestra querida madre y abuela.
