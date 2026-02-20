SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PAPINI, Hugo, 18-2-2026. - Descansa en paz amigo, estuviste siempre, aportando tu talento y simpatía, admiramos tu temple, lucha y optimismo sin igual. Las Glorias del Kantry: Goyo Zidar, Lució Bernasconi, Ernesto Gebara , Alejandro Salvador, Ricardo Luis, Luis Malatto, Eduardo Saravi, Mario Porzio, Guillermo López Bustamante, Juan Urruchua, Gaby Cardozo, Martín R. Safarian, Pablo Giannattasio, Osvaldo Faranna, Ángel Fiorillo, Luis Rivas, Luis Pastorini, Nestor Lentini, Luis Porcarelli, Tony Álvarez, Gianni Gasparini, Eddie Eisele, Gabriel Ocampo, Andres Ibarra, Oscar Gosende, Agustín Obligado, Rubén Boyadjian, Gallego Estévez, Guillermo Pulleiro, Jorge Pizarro, Walter Binda, Jorge García, Ricardo Armando, Nacho Leguizamón, Pancho Llerena, Hernán Guilhamelou y Jorge Paviolo, acompañamos a tu familia y te llevaremos siempre en el corazón.

✝ PAPINI, Hugo q.e.p.d. - Mariana y Axel Alliger despiden a un gran amigo y le mandan un gran beso a Lia y sus hijas.

✝ PAPINI, Hugo q.e.p.d. - Juan y Verónica Cornejo (as.) despiden a un querido amigo y acompañan con mucho cariño a Lia y sus hijos.

PAPINI, Hugo, q.e.p.d., 18-2-2026. - Sus amigos del Jockey, La Eloisa, y Conexión, despedimos a Huguito y acompañamos a Lía y su Flia., con mucho cariño: Alejandro Oyuela, Felipe Llerena, Manuel Ruiz, Alberto Valdez, Jorge Balbiani, Julián Videla, Alberto Alemán, Roberto Arancedo, Hamilton Cassinelli, Clemente Sañudo, Alejandro Cortes, Ignacio Larrechea, Carlos Chiappe, Carlos Landaburu, Miguel Roperto, Gustavo Vayo, Javier Crotto, Oscar Ferrari, José Macera, Ricardo Bullrich, Alejandro Speroni, Alfredo Cantilo, Nacho Mayol, Felipe Marollo, Gustavo Molina, Esteban Silveyra, Pablo Videla, Ale Liporace, Mario Seeber, Hugo Greco, Alberto Burs, Martín Caride, Cristian Ekmekdjian, Carlos Ezcurra, Juani Cereijo, José Nelson, Juan Urruchua, Bebe Maschwitz y Gonzalo Oromi.

✝ PAPINI, Hugo, q.e.p.d. - Graciela, Alfredo Hitce y sus hijos Eugenia, Victoria y Juan Manuel despiden a Hugo y acompañan con mucho cariño a Lía, Andra, Marcia, Dami y Franca en su dolor.

✝ PAPINI, Hugo, q.e.p.d. - Querido amigo: te recordamos siempre con tu entusiasmo y la alegría de cada encuentro. Daniel Palenque Bullrich, Máximo Domínguez Álzaga, José Braun, Raúl Sáenz Valiente, Diego de Achaval, Gildo Piccardo, Manuel Mujica, Jorge Mazzocco, Juan Carlos Cornejo, Julio Uriburu, Carlos Peña, Horacio Luchia Puig, Martín Nielsen, Alejandro Molina Carranza, Alejandro Elizalde, Eduardo Massera y Carlos Fortin.

✝ PAPINI, Hugo R. - Alejandro y Calala Gancedo despiden a su querido e inolvidable amigo en este momento de tanto dolor y acompañan a Lía y a las chicas con el cariño de toda una vida.

