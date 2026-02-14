1
PARCANSKY, Jorge Manuel
PARCANSKY, Jorge Manuel, Dr., q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Tus compañeros y amigos del CNBA, promoción 1954, te recordarán siempre con mucho cariño y agradecidos por tantos años de amistad y generosidad recibidas. Abrazamos a su esposa Dra. María Corujo y a su hijo Dr. Pablo.
