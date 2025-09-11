SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PARDO, Jorge. - El directorio de Pellegrini S.A., junto a su personal, comparten su más sentido y profundo pésame por el fallecimiento de Jorge Pardo, quien acompaño a la sociedad como integrante de la comisión fiscalizadora, con un particular sentido de profesionalismo, solidaridad, ética en el trabajo y reconocimiento humano. Expresamos nuestras más profundas condolencias y acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

