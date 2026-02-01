1
PARISI, María Antonia
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PARISI, María Antonia q.e.p.d., falleció el 31-1-2026. - Jorge Macri y María Belén Ludueña acompañan a Néstor Grindetti y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en memoria de su querida madre.
