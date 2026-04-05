SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PARODI, Carlos, falleció el 4 de abril de 2026. - Su esposa Graciela, sus hijos Sebastián y Mercedes, Esteban y María, Gerardo y Ariana y sus nietos Santiago, Josefina, Manuel, Pedro, Victoria y Alma participan con profundo dolor su fallecimiento. Cachito querido, siempre te recordaremos por tu gran corazón y tus ganas de vivir. Abrazo al cielo.

✝ PARODI, Carlos A., q.e.p.d., falleció el 4-4-2026. - Sus consuegros Ana María y Alfredo Bernardi junto con sus hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus queridos Sebas, Meche, Santi y Jose, a Graciela, Esteban, Gerardo y familias y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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