† PARRA, Juan Carlos, falleció el 30-8-2025. - Tu mujer Silvia; tus hijas María Victoria, María Silvia y María Mercedes; tus yernos Gonzalo, Alejandro y Fernando y tus nietos Felicitas, Vito, Margarita y Febo, esta gran familia que formaste, te despedimos con mucho amor y gratitud y rogamos una oración en tu memoria.

