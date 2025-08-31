1
PARRA, Juan Carlos
† PARRA, Juan Carlos, falleció el 30-8-2025. - Tu mujer Silvia; tus hijas María Victoria, María Silvia y María Mercedes; tus yernos Gonzalo, Alejandro y Fernando y tus nietos Felicitas, Vito, Margarita y Febo, esta gran familia que formaste, te despedimos con mucho amor y gratitud y rogamos una oración en tu memoria.
