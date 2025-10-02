LA NACION

PASCUAL, Fernando J

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PASCUAL, Fernando J. - Luis y Lucía Martínez Echenique despiden a su gran amigo de tantos años.

PASCUAL, Fernando, q.e.p.d. - Loli Mendez Huergo Espain y Hernan, Feli, Nacho y Jero participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Malena, a Fer y familia y a Male, Luis, Marcos y Sofi.

PASCUAL, Fernando J., q.e.p.d. - Beatriz N. V. P. de Vedia y Mitre (a.) despide con cariño a su querido amigo.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert
    1

    Quién es Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert

  2. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    2

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

  3. Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
    3

    Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones

  4. Comisión de presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
    4

    Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo

Cargando banners ...