1
PASCUAL, Fernando J
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PASCUAL, Fernando J. - Luis y Lucía Martínez Echenique despiden a su gran amigo de tantos años.
† PASCUAL, Fernando, q.e.p.d. - Loli Mendez Huergo Espain y Hernan, Feli, Nacho y Jero participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Malena, a Fer y familia y a Male, Luis, Marcos y Sofi.
† PASCUAL, Fernando J., q.e.p.d. - Beatriz N. V. P. de Vedia y Mitre (a.) despide con cariño a su querido amigo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”
- 3
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
- 4
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo