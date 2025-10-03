SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PASCUAL, Fernando J., q.e.p.d. - Sus amigos de la mesa de los segundos viernes en el Jockey Club: Luis Dupou, Carlos Ferrario, Carlos Ure, Jorge Colombres Mármol, Ricardo Balestra, Emilio A. Méndez Sarmiento, Ricardo Jürgens, Horacio Savoia, Ricardo J. Caballero, Marcos Roca y Eduardo Milberg participan su fallecimiento y ruegan por el sufragio de su alma.

† PASCUAL, Fernando, q.e.p.d. - Jorge y Mónica Ales, sus hijos y nietos despiden a un muy querido amigo y ruegan una oración.

