PASCUAL, Fernando Jesús
† PASCUAL, Fernando Jesús. - Luis Alberto Pennino despide con esperanza a su antiguo amigo, invalorable colaborador en la gestión conjunta de su asociación, caballero cabal representante genuino de una especie en extinción. Abrazo a sus familiares y amigos en esta hora de dolor.
