PASCUAL, Fernando Jesús
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PASCUAL, Fernando Jesús. - Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Daniel Bejas, Dr. Alberto Ricardo Dalla Via, Dr. Santiago Hernán Corcuera, y los funcionarios y empleados del tribunal, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.
† PASCUAL, Fernando Jesús, q.e.p.d. - Jorge y María Elena Solá despiden a Fernando con mucho cariño y acompañan a Malena y sus hijos en este triste momento.
