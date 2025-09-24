1
PASMAN DE ARGERICH, Celia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PASMAN de ARGERICH, Celia, falleció el 22-9-2025. - Sus consuegros, Carlitos y Nena, sus hijos, nietos y bisnietos, despiden a Celita con mucho cariño.
PASMAN de ARGERICH, Celia, falleció el 22-9-2025. - Tus hijos María y Nacho, Mane y Peteco, Teodoro y Virginia, Tata y Horacio y Santiago, Mechi, tus nietos, bisnietos y tataranieto te despedimos con mucho cariño. Fuiste una gran madre y abuela, damos gracias por tu vida, por todo lo que sembraste y por haber estado siempre presente para todos. Te vamos a extrañar mucho. Descansa en paz.
