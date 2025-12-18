LA NACION

PASMAN DE LOBOS, Malena

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PASMAN de LOBOS, Malena, q.e.p.d. - Mariana Allerand, Verónica Arias, María Casares, Agustina Genoud, Pilar Gonzalez Nuñez, María Rey Pastor y Eugenia Salleras acompañan a Mariana y a los Lobos con mucho cariño.

PASMAN de LOBOS, Malena, q.e.p.d. - Despedimos a Malena con inmenso cariño y acompañamos a Gonzalo, Mariana, Pato, Memo y Joaquín. Los Lobos de La Primavera.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia
    1

    Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia

  2. Empieza la trazabilidad bovina obligatoria con fuerte competencia de proveedores y “flexibilidad”
    2

    “Habrá guerra de precios”: empieza la trazabilidad bovina obligatoria con fuerte competencia de proveedores y “flexibilidad”

  3. Una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots
    3

    Los “minions” salvadores: una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots

  4. Maduro desafía la amenaza de Trump y ordena a su Armada a escoltar a los petroleros en el Caribe
    4

    Tensión en el Caribe: Venezuela escolta a los petroleros con su Armada tras la contundente amenaza de bloqueo de Trump

Cargando banners ...