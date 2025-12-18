SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PASMAN de LOBOS, Malena, q.e.p.d. - Mariana Allerand, Verónica Arias, María Casares, Agustina Genoud, Pilar Gonzalez Nuñez, María Rey Pastor y Eugenia Salleras acompañan a Mariana y a los Lobos con mucho cariño.

† PASMAN de LOBOS, Malena, q.e.p.d. - Despedimos a Malena con inmenso cariño y acompañamos a Gonzalo, Mariana, Pato, Memo y Joaquín. Los Lobos de La Primavera.

