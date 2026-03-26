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PASTORIZA, Lila Victoria,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PASTORIZA de JOZAMI, Lila Victoria, q.e.p.d. - Su hija Lucía, sus hermanos, Aníbal y Marlise Jozami, sus sobrinos Mora, Silvina y Belisario, Alejandro y Anita y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor la partida de la querida Lila. Velatorio: Casa América, Acevedo 1120, Caba de 10 a 13. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Chacarita, hoy, a las 13.30. Gracias por tu lucha de siempre.

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