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PATRÓN COSTAS, Marcelo Domingo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PATRÓN COSTAS, Marcelo Domingo, q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Sus hijas Constanza y Laura, sus hermanos José y Enrique y su mujer Cristina, su yerno Charlie Davison y sus nietos Julia y Marcos lo despiden con mucho amor. Te fuiste rodeado de los tuyos. Invitamos a despedirlo hoy, a las 11, en el Parque Memorial.

PATRON COSTAS, Marcelo Domingo, q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Susana Plater de Davison, sus hijos y sus nietos acompañan a toda la Flia. Patrón Costas en estos tristísimos momentos, abrazando especialmente a Luli y a Coti y a Charlie, Julia y Marcos con todo cariño.

PATRON COSTAS, Marcelo Domingo, q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Acompañamos a nuestra querida Luli y su Flia. con mucho cariño. Santiago Monti y Pía Paris e hijos.

PATRON COSTAS, Marcelo Domingo,, q.e.p.d. falleció el 1-4-2026. - Luli, estamos con vos y los tuyos siempre. Silvia Ratto de Spiller y Nidia Inés Plater.

PATRÓN COSTAS, Marcelo Domingo, q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Marta Fernández acompaña a sus hijas Constanza y Laura y lo despide deseando su eterno descanso. Invitamos a despedirlo hoy, a las 11, en el Parque Memorial.

PATRON COSTAS, Marcelo Domingo, q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Verónica Domínguez de Alzaga de Davison y sus hijas Justina, Mía y Ernestina, Tilly Davison de Senouf y Andrés Senouf y su hijo Tchéky, Connie Davison e Ignacio Montagna y sus hijas Emma e Isabella acompañan a Luli, a sus hijos Julia y Marcos y a toda la familia Patrón Costas en este momento de tanto dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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