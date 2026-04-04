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PATRON COSTAS, Marcelo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PATRON COSTAS, Marcelo. - El Club de Automóviles Clásicos participa el fallecimiento de su socio y ruega una oración en su memoria.

PATRON COSTAS, Marcelo. - Chizue y Fernando Gallo Argerich, Nany y Agustina, Martín y Viviana y nietos despiden con gran tristeza a Marcelo. ¡Como te vamos a extrañar!

PATRÓN COSTAS, Marcelo. - Juan y Marité Gigglberger lo despiden y acompañan a Marta, Coty y Laura en este triste momento.

PATRON COSTAS, Marcelo, q.e.p.d., falleció el 2-4-2026. - José García Menéndez, sus hijos y Susana Tur despiden a su amigo y acompañan a sus hijas y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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