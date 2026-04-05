SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PATRON COSTAS, Marcelo, q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Arnoldo (Cacho) Pfister despide a su gran amigo de toda la vida, acompañando a sus hijas y familia en este triste momento.

✝ PATRÓN COSTAS, Marcelo. - El Jaguar Club Argentino despide al querido Marcelo. Lo vamos a extrañar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa