SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PATRÓN COSTAS PABE, Marcelo Domingo, q.e.p.d., nació el 25-11-39 y falleció el 1-4-2026. - Fuiste mi marido, mi amigo y mi familia, te despedimos con mucho amor, tu esposa Susana, mis hijos Lali, Karina y Gonzalo, mis nietos Azul, Lola, Gonzalo y León. Te amamos mucho.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa