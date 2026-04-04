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PATRÓN COSTAS PABE, Marcelo Domingo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PATRÓN COSTAS PABE, Marcelo Domingo, q.e.p.d., nació el 25-11-39 y falleció el 1-4-2026. - Fuiste mi marido, mi amigo y mi familia, te despedimos con mucho amor, tu esposa Susana, mis hijos Lali, Karina y Gonzalo, mis nietos Azul, Lola, Gonzalo y León. Te amamos mucho.
Aviso publicado en la edición impresa
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