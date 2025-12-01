LA NACION

PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin De

PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin de, q.e.p.d. - Eduardo y Maggie Patrón Costas y sus hijos Meggie y Eugenio Birabent, Carolina y Juan Nolte Polledo, Eduardo y Carolina Cuesta, Ángeles y Matías Castaños, Santiago y Felicitas French despiden con tristeza a Silvia y acompañan con cariño y oraciones a Martín y los chicos.

PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin de. - Sus hermanos Eduardo y Maggie Fretes, Magdalena, Alejandro y María Mercedes Luque Colombres, Federico, Horacio y Ana Cornejo, Miguel y Mercedes Quintana, Marta y Jaime Tuyá, María José e Isabel y Luis Ponce de León despiden con tristeza a Silvia y acompañan a Martín y los chicos con oraciones.

PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin de. - Virginia Blaquier (a.) y sus hijos Federico, Marcos, Juan y Virginia Patron Costas (as.) despiden con tristeza a Silvia y acompañan a Martín y sus hijos con mucho cariño y oraciones.

