1
PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin de, q.e.p.d. - Alejandro y Magdalena Roca e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Martín, Silvia María, Verónica, Martín Santiago y Tomás y ruegan una oración en su memoria.
† PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin de, q.e.p.d. - Carlos Avellaneda y su mujer Eleonora Nazar Anchorena acompañan a Martín e hijos en este tristísimo momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025
- 3
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 4
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo