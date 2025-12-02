SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin de, q.e.p.d. - Alejandro y Magdalena Roca e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Martín, Silvia María, Verónica, Martín Santiago y Tomás y ruegan una oración en su memoria.

† PATRON COSTAS, Silvia Mc Loughlin de, q.e.p.d. - Carlos Avellaneda y su mujer Eleonora Nazar Anchorena acompañan a Martín e hijos en este tristísimo momento.

Avisos fúnebres

