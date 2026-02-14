LA NACION

PAZOS, Gerardo Alberto

PAZOS, Gerardo Alberto, CNIM (RE), falleció el 13-2-2026. - Su esposa Mimi, sus hijos María Eugenia y Diego, Billy y Carolina, Gerry y María, sus nietos y bisnietas participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZOS, Gerardo Alberto, CNIM, 13-2-2026. - La Mesa del Árbol Solo lamenta el fallecimiento de su apreciado integrante, acompaña a su familia, camaradas y amistades, rogando al Señor por su eterno descanso.

