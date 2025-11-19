1
PAZOS, Norberto
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PAZOS, Norberto. - El consorcio de propietarios de la calle Austria 2479 acompaña en el sentimiento a su Sra. y familiares, y agradece sus reconocidos años de gestión como miembro del consejo. Que descanse en paz Norberto Pazos del 7º piso.
