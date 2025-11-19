SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PAZOS, Norberto W., Ing., q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - El Centro Argentino de Ingenieros participa el fallecimiento de su digno socio benemérito y ex miembro de comisión directiva y ex integrante del departamento técnico. Acompañando a su familia en este momento tan triste.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa