SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PECHAR, Juan M. q.e.p.d., 18-3-2026. - José L. Antelo, Susana Reinoso e hijos, Teresa Antelo de Kohler e hijos, Mercedes Antelo y Jorge Aires e hijas despiden con mucho cariño a su cuñado y tío.

Avisos fúnebres

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