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PECHAR, Juan M.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PECHAR, Juan M. q.e.p.d., 18-3-2026. - José L. Antelo, Susana Reinoso e hijos, Teresa Antelo de Kohler e hijos, Mercedes Antelo y Jorge Aires e hijas despiden con mucho cariño a su cuñado y tío.
Aviso publicado en la edición impresa
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