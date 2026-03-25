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PECHAR, Juan María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PECHAR, Juan María, q.e.p.d. - La Asociación Veteranos de Golf de la Argentina participa con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su estimado socio vitalicio y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
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