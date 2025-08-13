SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PEITEADO, Héctor Manuel, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho amor y profunda tristeza, rogando una oración en tu memoria. Tu esposa María Cristina Gil, tus hijos Ignacio y Pilar, tu nuera Lucía, tu yerno Christian y tus nietos Lucía y Juani.

Aviso publicado en la edición impresa