PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, Conde
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d. - Querido hermano y mejor amigo te despido con mucho dolor. Y agradezco a Dios por todos los años que hemos compartido.
† PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d. - Con profundo dolor, participamos el fallecimiento de nuestro amado padre y abuelo Iván Pejacsevich, quien partió el 12-9-2025. Tu amor incondicional, tu alegría y tu ejemplo de vida nos acompañarán por siempre. Fuiste el corazón de nuestra familia y tu recuerdo vivirá en cada uno de nosotros. Te amamos y te llevaremos siempre en el alma. Tu luz seguirá guiándonos y dándonos fuerza para seguir adelante. Andrés Felipe (hijo), Aliah (nieta).
† PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d. - Dios todo poderoso te agradecemos por el tiempo que pudimos compartir con Ivan. Eras el miembro mayor de nuestra familia. Tío querido, descansa en paz. Markus y Teresa Pejacsevich desde Viena.
† PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d., falleció el 12-9-2025. - Letti, Marcos, Alicia, tus sobrinos, sobrinos nietos y en nombre de todos los familiares damos la triste noticia de tu partida. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín de Paz, Malvinas Arg., el 15-9-2025, a las 15.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 3
Hígado graso: un cardiólogo reveló los dos estudios claves para detectar esta enfermedad que no duele
- 4
Francos dijo que fue “un error” nacionalizar las elecciones en la Provincia e insistió con la convocatoria a Macri