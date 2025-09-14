LA NACION

PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, Conde

PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d. - Querido hermano y mejor amigo te despido con mucho dolor. Y agradezco a Dios por todos los años que hemos compartido.

PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d. - Con profundo dolor, participamos el fallecimiento de nuestro amado padre y abuelo Iván Pejacsevich, quien partió el 12-9-2025. Tu amor incondicional, tu alegría y tu ejemplo de vida nos acompañarán por siempre. Fuiste el corazón de nuestra familia y tu recuerdo vivirá en cada uno de nosotros. Te amamos y te llevaremos siempre en el alma. Tu luz seguirá guiándonos y dándonos fuerza para seguir adelante. Andrés Felipe (hijo), Aliah (nieta).

PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d. - Dios todo poderoso te agradecemos por el tiempo que pudimos compartir con Ivan. Eras el miembro mayor de nuestra familia. Tío querido, descansa en paz. Markus y Teresa Pejacsevich desde Viena.

PEJACSEVICH DE VEROCZE, Ivan, conde, q.e.p.d., falleció el 12-9-2025. - Letti, Marcos, Alicia, tus sobrinos, sobrinos nietos y en nombre de todos los familiares damos la triste noticia de tu partida. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín de Paz, Malvinas Arg., el 15-9-2025, a las 15.

