SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PEJACSEVICH, Iván. - Querido primito, te despedimos con la misma sonrisa que siempre te caracterizó. Fuiste un ejemplo de resiliencia y buen humor a pesar de tu sufrimiento. Te deseamos la paz tan merecida y te acompañamos en tu viaje. Te vamos a extrañar mucho. Miklos Keglevich, María y familia.

