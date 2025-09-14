1
PEJACSEVICH, Iván
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PEJACSEVICH, Iván. - Querido primito, te despedimos con la misma sonrisa que siempre te caracterizó. Fuiste un ejemplo de resiliencia y buen humor a pesar de tu sufrimiento. Te deseamos la paz tan merecida y te acompañamos en tu viaje. Te vamos a extrañar mucho. Miklos Keglevich, María y familia.
