1
PEJACSEVICH, Iván
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PEJACSEVICH, Iván, q.e.p.d. - Juan y Verónica Cornejo (as.) abrazan con mucho cariño a Marcos, Alicia y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago
- 3
“Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
- 4
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas