PEJACSEVICH, Ivan (Polish), Conde
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PEJACSEVICH, Ivan (Polish), conde, q.e.p.d., 12-9-2025. - Querido Polish, te despedimos con muchísimo amor y pedimos una oración en tu memoria. Tu ahijado Pierre, María, Toto, Vale, Toia, Santi, Ramón y María. Sus restos serán inhumados mañana, a las 15, en Jardín de Paz.
