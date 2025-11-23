1
PELAYO, Mariano José
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PELAYO, Mariano José, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - La subcomisión de Golf del Jockey Club, acompaña a su padre, Sr. Martín Raúl, y familia en este difícil momento.
