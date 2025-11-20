1
PELAYO, Mariano
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PELAYO, Mariano, q.e.p.d. - El Colegio Godspell acompaña con hondo pesar a Clara Bonacina ante el fallecimiento de su esposo, Mariano Pelayo. Clari forma parte del Departamento de Comunicación del colegio desde hace 12 años y es una persona muy querida por toda la comunidad. Queremos que sepa que no está sola: estamos cerca de ella y de su familia, acompañándolos con nuestro afecto y nuestras oraciones. Colegio Godspell.
† PELAYO, Mariano. - Ana y Eugenio de Bary y sus hijos despiden con enorme tristeza a Bebé y acompañan a Pachi, Ticho y toda la familia con el enorme cariño de siempre.
