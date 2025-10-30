LA NACION

PELLEGRINO, Jorge R., Escribano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PELLEGRINO, Jorge R., escribano, q.e.p.d., volvió a la casa del Señor el 28-10-2025. - Te extraño, te amo y agradezco la vida y los hijos que compartimos juntos. Recordaré tu inmensa bondad y generosidad. Te despido con amor, esperando el reencuentro. Tu esposa Susana Vélez.

PELLEGRINO, Jorge R., escribano, q.e.p.d., falleció el 28-10-2025. - Tus colaboradoras Ángeles, Norma, Helen y Marta te vamos a llevar siempre en nuestros corazones.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    1

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  2. Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
    2

    Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie

  3. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 29 de octubre?
    3

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre

  4. La Justicia ordenó ampliar la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
    4

    La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió

Cargando banners ...