SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PELLEGRINO, Jorge R., escribano, q.e.p.d., volvió a la casa del Señor el 28-10-2025. - Te extraño, te amo y agradezco la vida y los hijos que compartimos juntos. Recordaré tu inmensa bondad y generosidad. Te despido con amor, esperando el reencuentro. Tu esposa Susana Vélez.

PELLEGRINO, Jorge R., escribano, q.e.p.d., falleció el 28-10-2025. - Tus colaboradoras Ángeles, Norma, Helen y Marta te vamos a llevar siempre en nuestros corazones.

