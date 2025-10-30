1
PELLEGRINO, Jorge Rubén, Escribano
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
PELLEGRINO, Jorge Rubén, escribano, q.e.p.d. - El Estudio Vélez y su personal despiden con inmenso amor a Jorge, rogando una oración a su memoria.
† PELLEGRINO, Jorge Rubén, escribano. - Tu esposa Susana y tus hijos Francisco y Gianmarco te despiden con inmenso amor, fuiste el mejor esposo, padre y amigo. Siempre vivirás en nuestros corazones. Lo despedimos hoy, 13 hs., en el Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION