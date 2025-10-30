LA NACION

PELLEGRINO, Jorge Rubén, Escribano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PELLEGRINO, Jorge Rubén, escribano, q.e.p.d. - El Estudio Vélez y su personal despiden con inmenso amor a Jorge, rogando una oración a su memoria.

PELLEGRINO, Jorge Rubén, escribano. - Tu esposa Susana y tus hijos Francisco y Gianmarco te despiden con inmenso amor, fuiste el mejor esposo, padre y amigo. Siempre vivirás en nuestros corazones. Lo despedimos hoy, 13 hs., en el Jardín de Paz.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
    1

    Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos

  2. Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
    2

    Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie

  3. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 29 de octubre?
    3

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre

  4. La Justicia ordenó ampliar la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
    4

    La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió

Cargando banners ...