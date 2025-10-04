SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PELLET LASTRA, Pablo C., q.e.p.d., falleció el 2-10-2025. - La familia Castellano lo despide con mucho pesar y acompaña a Mercedes y a sus hijos Joaquín, María, Luciano, Juana y Máximo, y a su familia en este triste momento.

† PELLET LASTRA, Pablo. - Susana Castro de Pellet Lastra y sus hijos Gonzalo y Esperanza Saenz, Rodrigo (a.) y Ramiro y Sofía Gini, y sus familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

