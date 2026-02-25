SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PELUFFO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus compañeros del Belgrano Day School, promoción 1967, participan el fallecimiento de un amigo, acompañan a sus familiares en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ PELUFFO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus compañeros del Belgrano Day School, promoción 1967, participan el fallecimiento de un amigo, acompañan a sus familiares en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ PELUFFO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus compañeros del Belgrano Day School, promoción 1967, participan el fallecimiento de un amigo, acompañan a sus familiares en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ PELUFFO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus compañeros del Belgrano Day School, promoción 1967, participan el fallecimiento de un amigo, acompañan a sus familiares en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ PELUFFO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus compañeros del Belgrano Day School, promoción 1967, participan el fallecimiento de un amigo, acompañan a sus familiares en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ PELUFFO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus compañeros del Belgrano Day School, promoción 1967, participan el fallecimiento de un amigo, acompañan a sus familiares en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ PELUFFO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus compañeros del Belgrano Day School, promoción 1967, participan el fallecimiento de un amigo, acompañan a sus familiares en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa